Hanny zit al jaren in de kou, maar nu krijgt ze gratis zonnepanelen

De verwarming 's winters op 5 graden, douchen in de sportschool en minder koken. Hanny Heuvelink (58) uit Tilburg leeft al jaren in bittere energiearmoede. Ze is inmiddels een boegbeeld voor mensen met weinig geld. Ze kreeg maandag gratis zonnepanelen en een elektrische kachel. "Ik ben helemaal sprakeloos."

"Heel bijzonder dit! Hoe dan?", reageert Hanny. "Heel raar dat ik straks niet meer in de kou zit! Dan kan ik mensen uitnodigen, dat kan ik al jaren niet!", zegt ze. "Al jaren ging ik vroeger naar bed vanwege de kou." Precies twee jaar geleden deed de Tilburgse haar verhaal bij Omroep Brabant. Hanny heeft een bijstandsuitkering en moet van een paar tientjes per week rondkomen. De energieprijzen rezen de pan uit, dus dat werd steeds lastiger. Martijn Loonen is directeur en mede-eigenaar van M&R Solar Group, dat de panelen en kachel sponsorde. "Dit is niet normaal. Dit kan gewoon niet, iedereen moet er normaal bij kunnen zitten."

"Voor anderen vind ik het nog veel erger dan voor mezelf."

Toch was dit nog niet zo makkelijk. "Dat moest echt via omwegen", vertelt Hanny. De zonnepanelen direct aan haar schenken was niet mogelijk. "Dan ziet de gemeente dit als vermogen." Ze zou dan gekort kunnen worden op haar bijstandsuitkering. Daarom worden de panelen geschonken aan de verhuurder van haar huis, die ook het onderhoud voor haar uit handen neemt. "Nog veel meer mensen zitten in dezelfde situatie. Voor hen vind ik het nog veel erger dan voor mezelf. Sommige mensen hebben volop schimmel in huis omdat ze niet meer stoken." Vanwege de lagere energiekosten, nu met de panelen, heeft Hanny ook een elektrisch kookplaatje gekocht. "Nu kan ik tenminste sudderlapjes maken", zegt ze glunderend. "Ik ben echt heel blij!"

"Veel mensen mogen zich hier komen opwarmen."

Hanny is inmiddels een bekend gezicht. Ze zet zich vrijwillig in als assistent-burgerraadslid. Ook doet ze vrijwilligerswerk voor de Tilburgse stichting Quiet, die strijdt tegen armoede. "Steeds meer mensen komen ermee naar buiten. Durf om hulp te vragen", zo is haar advies. Ook geeft ze mensen tips om energie te besparen. Warm als Hanny is, denk ze ook nu niet aan zichzelf. Meteen na het uitpakken van het cadeau zegt ze: "Ik ga heel veel mensen uitnodigen die zich bij mij mogen komen opwarmen."

Hanny krijgt een kachel cadeau (foto: Omroep Brabant).