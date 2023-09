Agent gewond bij ongeregeldheden na voetbalderby Willem II-NAC

Bij ongeregeldheden zondagmiddag na de derby tussen Willem II en NAC Breda is een agent gewond geraakt aan zijn hoofd. De politie is een onderzoek gestart naar de relschoppers.

De derby in het Koning Willem II Stadion in Tilburg duurde maar zo'n 52 minuten. Nadat scheidsrechter Edwin van de Graaf in de eerste helft het duel tijdelijk stillegde omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid, volgde vroeg in de tweede helft een fakkel bij de cornervlag. Hierop werd besloten het duel definitief te staken.

Het restant van het duel wordt dinsdagmorgen om half elf zonder publiek uitgespeeld. Daartoe is besloten na overleg tussen de KNVB, clubs, gemeente Tilburg en politie.

Na de wedstrijd misdroeg een groep aanhangers van Willem II zich. Er werden onder andere stokken, prullenbakken en een hek naar de Mobiele Eenheid gegooid. "We moesten optreden tegen een kleine groep die de confrontatie met NAC-supporters en de politie zocht. Daarbij is een agent gewond geraakt."

Een 23-jarige man uit Oisterwijk is opgepakt voor belediging. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen, want er is een onderzoek gestart naar de raddraaiers. Er is tevens een onderzoek aan de gang naar de daders die voorwerpen op het veld gooiden. Als Willem II een boete krijgt van de KNVB wil de club die op hen verhalen.

Beelden van Willem II-supporters die naar het uitvak willen: