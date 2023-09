Dode man in huis is 46-jarige Bosschenaar, politie zoekt getuigen

De dode man die zondag werd gevonden in een huis aan de Brugstraat in Den Bosch is heel waarschijnlijk een 46-jarige Bosschenaar. Dat meldt de politie. Een 49-jarige man uit Den Bosch is aangehouden. Volgens een 112-correspondent was de verdachte in het huis.

Officieel moet nog worden vastgesteld wie de man is. Maar de politie heeft een sterk vermoeden dat het om de 46-jarige Bosschenaar gaat. De politie doet ook maandag nog onderzoek in het huis. Ze gaat ook in gesprek met een aantal getuigen.

Vrouw in huis

De politie deed zondag lang onderzoek in het huis en houdt rekening met een misdrijf. De Brugstraat, in het centrum van de stad, werd afgesloten. Volgens onze 112-correspondent trok het politieonderzoek veel bekijks.

De overleden man werd gevonden nadat een getuige een tip had gegeven aan de politie. De forensische recherche heeft sporenonderzoek verricht. De politie liet eerder al weten dat ze een vermoeden had wie het slachtoffer was.

Van een vrouw die in het pand aanwezig was, is een verklaring opgenomen maar zij zit niet vast. De politie roept getuigen op zich te melden of eventuele camerabeelden te delen.