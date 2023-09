Eerste water spuit in stadsrivier Nieuwe Mark in Breda

In Breda is maandagochtend een belangrijke stap gezet in de komst van 'stadsrivier' de Nieuwe Mark, die de haven opnieuw moet gaan verbinden met de singels. Wethouder Daan Quaars liet met een grote slang het eerste water teruglopen in de enorme betonnen bak langs de Markendaalse weg. En hij is trots: "Want hoe mooi wordt het hier!"

Hij stond 23 jaar geleden als stagiair zelf aan de wieg van de plannen om de haven weer te verbinden met rivier de Mark. Zoals het vroeger was, toen Breda nog een vestingstad was en het rivierwater langs de stadsmuren stroomde. Eind deze maand zwaait hij af als wethouder. Dus voor Quaars is dit een bijzonder moment. "Als je zo mag afsluiten, dan is dat voor mij een heel speciaal gevoel. Dat je op zo'n manier de stad weer levendiger kunt maken."

"Het is een zaak van de lange adem, maar je krijgt het zo veel moois voor terug"

Want als de Nieuwe Mark helemaal klaar is dan kunnen bewoners en toeristen een volledig rondje om de historische binnenstad varen. Maar dat duurt nog wel een paar jaar en kost miljoenen. Het eerste deel is nu bijna af. "Het is een zaak van de lange adem, maar je krijgt het zo veel moois voor terug", vindt Quaars. Want langs het water komen woningen, horeca met terrassen en wandelpaden. Hierdoor moet de stad aantrekkelijker worden voor bewoners en toeristen. Woningverkoop en recreatie moeten vervolgens weer extra geld opleveren. Een vaartocht door de Nieuwe Mark moet ook een bijzondere ervaring worden, want bomen en planten groeien letterlijk uit de kademuren. "We zijn hier echt aan het pionieren en kijken wat er gebeurt. Het is uniek in Europa, dus zijn we supertrots." De Nieuwe Mark moet ook gaan helpen bij het afvoeren van overtollig regenwater na zware stortbuien. Ook bij de bouw van nieuwbouwwijk 't Zoet op het terrein van de voormalige CSM suikerfabriek komt een groot een retentiegebied voor overvloedig water. Zo zien de toekomstplannen van Breda eruit:

