Brand in appartementcomplex, bewoners moeten hun huis uit

In een appartementencomplex aan de Brabantse Bellefleur in Fijnaart is maandagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond rond twee uur. De brandweer schaalde al snel op omdat het gebouw vol stond met rook. Alle bewoners van het appartementencomplex moesten hun huis uit. Een uur later had de brandweer de brand onder controle.

De brandweer zal nog enige tijd bezig zijn met het ventileren van het gebouw en worden er metingen verricht voordat bewoners weer terug kunnen naar huis. De brandweer rukte met drie blusvoertuigen en een hoogwerker uit. "Meteen na de eerste melding hebben we opgeschaald, omdat de centrale hal vol stond met rook. We wilden voldoende mensen bij de brand hebben", meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ook een ambulance is aanwezig. De brand is ontstaan in de berging. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt, aldus de woordvoerder. Aan de buitenkant van het gebouw is weinig te zien van de brand.