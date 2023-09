Auto's in brand gestoken: een van de daders lijkt gewond te zijn geraakt

Twee autobranden in Heesch die elkaar binnen enkele dagen opvolgden, zijn mogelijk gesticht door dezelfde drie daders. Dat denkt de politie. De mogelijke daders zijn op camerabeelden vastgelegd, die maandagavond te zien waren in Bureau Brabant. Het lijkt erop dat een van de daders gewond is geraakt bij de branden.

Bij de autobrand op woensdag 9 augustus in de Julianastraat kon de brandweer ternauwernood voorkomen dat de brand oversloeg naar een huis. In de nacht van 13 op 14 augustus brandde een bestelbus volledig uit op het Struisgras. Bureau Brabant toont beelden van de daders bij de eerste brand. Het gaat om drie fietsers die naar de Julianastraat gaan. Onderweg lijkt het of ze iets aan elkaar overgedragen. Op de beelden is dat moeilijk te zien. Even later stond de auto in brand. Op andere camerabeelden is het drietal opnieuw te zien. Ook zijn er de stemmen te horen. Een van de daders zegt: "Ik heb kankerpijn, jongen!" en "Wat is er gebeurd?" Een van hen lijkt gewond te zijn geraakt. Van de tweede autobrand is alleen een foto beschikbaar. De politie zoekt mensen die een of meer daders herkennen.

Mogelijk daders onderweg om auto in brand te stichten (Foto: Bureau Brabant)