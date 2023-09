'Derby's Willem II en NAC zonder publiek als fans zich blijven misdragen'

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg is bang dat wedstrijden tussen NAC Breda en Willem II straks zonder publiek gespeeld moeten worden, als supporters zich blijven misdragen. “Deze supporters spelen letterlijk en figuurlijk met vuur."

Zondag werd de derby Willem II-NAC definitief gestaakt nadat er meermaals spullen en vuurwerk op het veld werden gegooid. “Ik ga niet somberen, maar ik ben wel chagrijnig dat het opnieuw is misgegaan”, legt de burgemeester uit.

Kleine groep

Weterings roept alle supporters op om zich te gedragen in de derbywedstrijden van aartsrivalen Willem II en NAC Breda. Voor de zoveelste keer, dat weet de burgemeester zelf ook.

Toch wil hij niet zeggen hoelang het volgens hem nog verder kan gaan op deze manier. “Dat weet ik niet, het is nu een dag later.” Weterings vindt in ieder geval dat een klein deel van de Willem II-supporters het opnieuw heeft verpest voor de rest van de fans.

“Dat is volstrekt verwerpelijk. Het ging eindelijk de goede kant op, maar het is blijkbaar heel erg moeilijk om een goede derby te hebben. En dat ligt dus echt aan een kleine groep mensen”, zegt Weterings, die hoopt dat de politie de raddraaiers kan opsporen.

Opnieuw uitpubliek

Vorig jaar waren uitsupporters niet welkom tijdens de beladen derby in Tilburg en Breda. Dat besluit werd genomen na overleg tussen de burgemeesters, politie, het Openbaar Ministerie en de clubs.

De veiligheid van supporters, stewards, beveiligers en hulpdiensten kon niet meer worden gewaarborgd, stond in een verklaring. “We gaan nu maar weer bij elkaar zitten om alles opnieuw te bespreken”, zegt Weterings.

“Het blijft ook een voortdurend probleem om het vuurwerk buiten het stadion te houden. Daarover zijn we altijd in overleg met Willem II, maar het ligt nogmaals vooral aan die kleine groep die het mee naar het stadion neemt.”

Martin van Geel

Frustratie is er ook bij Martin van Geel, algemeen directeur van Willem II. Hij erkent dat zijn club niet in staat is om de eigen suppoters in bedwang te houden. "Dat is niet alleen een probleem van Willem II maar van het hele betaalde voetbal", aldus Van Geel.

Volgens de algemeen directeur zie je steeds vaker dat als de stand van de wedstrijd niet bevalt, supporters spullen op het veld gooien. "Het scorebord speelt hierin een belangrijk rol. Dat zag je vorig jaar bij NAC-Willem II en dat zie je nu bij Willem II-NAC. Het speelt zowel in Tilburg als Breda."

Willem II kondigde na het gestaakte duel aan dat het stadionverboden gaat opleggen en de financiële schade door boetes van de KNVB wil verhalen op de boosdoeners.

Burenruzie

Willem II tegen NAC Breda is een burenruzie die enorm leeft bij beide supportersgroepen. In het verleden ging het al veelvuldig mis. Ook afgelopen zondag was het een trieste voetbalmiddag in Tilburg.

Al na 52 minuten speeltijd werd de wedstrijd definitief gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Ook na afloop van de wedstrijd afgelopen zondag was het even onrustig buiten het stadion. De ME moest verschillende keren ingrijpen.

Bij ongeregeldheden raakte een agent gewond aan zijn hoofd. De politie is een onderzoek gestart naar de relschoppers.