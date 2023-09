Zomerse temperaturen, maar veel buitenzwembaden zijn al gesloten

“Het water ziet er verleidelijk uit maar toch houden we de poort gesloten”, klinkt het onverbiddelijk uit de mond van manager Leo Holierhoek van zwembad De Meermin in Steenbergen. Het zwemseizoen is hier net zoals op de meeste plaatsen afgelopen weekend afgesloten. En dat terwijl de temperaturen de komende dagen weer oplopen naar de dertig graden.

Manager Leo zou graag met zijn hand over zijn hart willen strijken maar dat is volgens hem niet meer mogelijk. “We zijn al begonnen met het doorspoelen van de leidingen om alles winterklaar te maken. Daarnaast werken we met studenten en die zitten weer op school. Bovendien moet je ergens een grens trekken. Het is jammer maar helaas”, aldus Leo.

Dit is echt balen met de temperaturen deze week.

Even verderop bij zwembad Blankershove in Oud Gastel was zondag ook de laatste dag dat de gasten konden genieten van het buitenbad. “Dit is echt balen met de temperaturen deze week”, zegt beheer Nicky Lankhuijzen. Hij heeft al zeker veertig telefoontjes gehad of het zwembad langer open kan blijven. De extra kosten hiervan staan volgens de beheerder niet in verhouding met de opbrengst. “Daarnaast zouden dan de abonnementhouders een kaartje van vijf euro moeten kopen, want hun seizoenkaart was tot en met zondag geldig. En dat willen we gewoon niet.”

Vorig jaar was met ruim 73 duizend gasten natuurlijk een uitschieter.