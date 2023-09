Verkeer kan dorp niet in of uit doordat rotonde wordt verbouwd tot kruising

Het was afzien en aansluiten maandagochtend rond Uden. Door werkzaamheden is de N264 langs het dorp de hele week afgesloten. Daardoor was er een flink verkeersinfarct in de ochtendspits, schrijf Dtv Nieuws.

Het was een enorme uitdaging om Uden in of uit te komen maandagochtend. Op de A50 stond een lange file op de vluchtstrook voor afslag Uden-Noord. Maar ook op veel wegen in Uden zelf stond het verkeer muurvast. Een vrouw op de parkeerplaats van ziekenhuis Bernhoven vertelt tegen Dtv Nieuws over haar rit: “Ik heb er meer dan een uur over gedaan om hier te komen. En dat terwijl ik in Uden zelf woon, vijf minuten hier vandaan.” Ze is moeilijk ter been en had daarom de auto gepakt.

"Ik was bang dat ik mijn afspraak niet ging halen."