Willem II-NAC in leeg stadion uitgespeeld, fans laten toch van zich horen

In een leeg Koning Willem II-stadion in Tilburg is dinsdagochtend de beladen derby tussen Willem II en NAC uitgespeeld. De wedstrijd werd zondag in de 51e minuut definitief gestaakt, nadat de scheidsrechter de wedstrijd voor de tweede keer had moeten stilleggen omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Met nog een kleine veertig minuten op de klok en een stand van 3-0 in het voordeel van de Bredanaars werd om half elf afgetrapt in Tilburg.

De kleine veertig minuten die er nog op de klok stonden, resulteerden uiteindelijk in een overwinning van NAC met 4-1 . Hoewel de wedstrijd in een leeg Koning Willem II-stadion werd uitgespeeld, lieten NAC-fans toch van zich horen. Boven het stadion vloog een vliegtuigje met een spandoek met daarop de tekst: 'Anti Tilburg'. Een actie waarvoor fans uit Breda geld hadden ingezameld. Eerder al hadden ontevreden supporters van Willem II bij 'hun' stadion hun stem laten horen. Ze hingen spandoeken op met daarop teksten als: 'het enige vuurwerk op het veld komt van de supporters!' en 'RVC incapabel zooitje, door jullie legt WII het loodje'. LEES OOK: Weer liep de derby uit de hand: 'Ze maken de club zo kapot'