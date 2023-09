Willem II ontslaat trainer Robbemond na verloren derby tegen NAC

Reinier Robbemond is ontslagen als hoofdtrainer van Willem II. De clubleiding heeft dit besloten na tegenvallende resultaten.

De 1-4 nederlaag tegen rivaal NAC Breda was de laatste wedstrijd waarbij Robbemond als trainer op de bank zat in dienst van Willem II. Hij was sinds december 2022 eindverantwoordelijk in Tilburg, toen hij de taken overnam van de ontslagen Kevin Hofland. Willem II haalde de play-offs, maar verder dan de eerste ronde kwam het niet.

Technisch directeur Teun Jacobs zag dit seizoen geen sportieve verbetering en heeft er geen vertrouwen in dat dat alsnog komt onder leiding van Robbemond. "Het doel voor dit seizoen was terug te keren naar het DNA van de club, 1-4-3-3 en attractief voetbal. Helaas zien we geen sportieve verbetering en hebben we besloten dat onze wegen scheiden", zegt hij op de clubsite.

Komende vrijdag staat de thuiswedstrijd tegen MVV op het programma. De huidige stafleden nemen voorlopig de honneurs waar. Willem II gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

