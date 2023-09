Huis van Willem, Mylène en hun drie kinderen wordt opgevreten door zwammen

Mylène en Willem en hun drie kinderen (0 tot 6) wonen nu 2,5 jaar in een leuk huisje in Werkendam, maar nu blijkt dat al het hout van onder tot boven is aangevreten door een kelderzwam. De zwam trekt alle vocht uit het hout en zorgt ervoor dat er alleen stof overblijft van de houten balken in de muren en het plafond. Een financieel drama dat ze nergens kunnen verhalen.

Mylène en Willem hebben een zoontje van 6, een dochtertje van 2 en hun jongste dochtertje Elinn is pas 10 weken oud. Ondertussen bivakkeert het hele gezin op de eerste verdieping van het huisje. "In onze slaapkamer hebben we een bank, koelkast en tv neergezet en een van de kinderen slaapt hier op een luchtbedje. Dit is niet wat je wil voor je kinderen", zegt een verslagen Mylène. "We hebben al zoveel gehuild dat de tranen bijna op zijn door de uitzichtloze situatie", reageert Willem.

"Het gaat zeker 150.000 euro kosten en dat kunnen we nergens verhalen."

"De kelderzwam kwam aan het licht toen we een paar weken geleden een nieuwe vloer wilde leggen", vertelt Willem terwijl hij tussen de stutten in de woonkamer loopt. "De zwam heeft al het hout tot aan het dak aangevreten en daardoor dreigt de vloer van de verdieping in te storten." Al het hout moet uit de woning, daarna moet de zwam worden weggebrand en ook met gas worden vernietigd. Vervolgens moet het hele huis van binnen weer opnieuw opgebouwd worden. "Het gaat zeker 150.000 euro kosten en dat kunnen we nergens verhalen", aldus Willem.

"We komen 149.000 euro te kort op onze spaarrekening."

"Verzekering, gemeente en de vorige eigenaar zeggen: 'Zoek het maar uit'." Volgens Willem staat in het koopcontract dat zwammen, boktor en eventuele verzakkingen niet als verborgen gebreken kunnen worden gezien omdat het een heel oud huisje is. "We komen 149.000 euro te kort op onze spaarrekening", probeert hij met een lach te zeggen. "Ik lach erom, maar ik jank van binnen." Vanwege hun trouwplannen hebben Willem en Mylène wel wat gespaard en dat geld stoppen ze nu in het huis, maar helaas is het een druppel op een gloeiende plaat. De afgelopen weken is het gezin opgevangen door familie en vrienden. Maar met een gezin van vijf bleek dit echt geen doen. De verzekering vergoedt niks. Geen onderdak, geen geld, geen materiaal. Zonder hun vrienden en familie hadden ze letterlijk op straat gestaan. Een tijdelijke woning is geen optie omdat iedere cent heel hard nodig is. Een vriendin van Willem en Mylène heeft een crowdfundingactie opgezet om het gezin te helpen. Daar is ondertussen een kleine 9000 euro op binnengekomen.