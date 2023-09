Tonny mag toch tot zijn pensioen met viskraam op de markt blijven staan

De viskraam van Tonny Huiskes (61) verdwijnt toch niet van de markt in Den Bosch. Even leek het erop dat het vertrouwde gezicht vervroegd met pensioen moest, omdat zijn opslag in twee garageboxen illegaal was. Maar de gemeente strijkt nu met de hand over het hart. De opslag wordt nog drie jaar gedoogd, waardoor hij toch door kan gaan.

Tonny staat al 45 jaar met zijn viskraam op De Markt in Den Bosch. Maar een maand geleden leek het einde nabij, nadat de gemeente zijn opslag had gecontroleerd. Hij gebruikt twee garageboxen al veertig jaar als opslag, maar dat mag niet volgens het bestemmingsplan. Een nieuwe plek zoeken en alles opnieuw opbouwen zag hij op zijn leeftijd niet meer zitten. En dus zag Tonny geen andere uitweg dan stoppen.

"Ik was die laatste dagen in de kraam al afscheid aan het nemen."

Dat lieten veel trouwe klanten niet over hun kant gaan. Er werd een petitie gestart, die binnen een mum van tijd 2000 handtekeningen had. De partij VOOR Den Bosch die met één zetel in de gemeenteraad zit, wilde die nog aanbieden in de eerstvolgende raadsvergadering, maar dat blijkt niet meer nodig. De gemeente maakt een uitzondering voor Tonny en gedoogt de opslag tot zijn pensioen. Op voorwaarde dat hij de stank beperkt, door de put schoon te houden waarin hij het afvalwater van de vis afvoert.

"Uit het oog van menselijkheid mag ik die drie jaar tot mijn pensioen nog volmaken."