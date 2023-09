Vrouwtjesotter in de Biesbosch zorgt voor ophef

Er is ophef ontstaan over een vrouwtjesotter die mogelijk tegen de regels in is uitgezet in de Biesbosch. Een natuurorganisatie hoopt dat het beestje het gezelschap zoekt van de mannetjesotter die in maart is ontdekt in het natuurgebied. De diersoort was sinds 1960 niet meer gezien in de Biesbosch.

Frits van Otterdijk Geschreven door