Wat zijn de mooiste liedjes aller tijden? Stem nu voor de Top 900

Het is zover: de stembussen van de Top 900 zijn geopend! Jij kan, samen met alle Brabanders, de lijst met de allermooiste liedjes ooit samenstellen. Dat doe je door jouw stemlijstje met jouw favoriete muziek nu in te vullen. De aftrap was vanmorgen in Helwijk in de gemeente Moerdijk, een dorp met precies 900 inwoners.

Klik hier om meteen te stemmen! De Top 900 wordt dit jaar twaalfde keer uitgezonden op de radio bij Omroep Brabant. Het zijn de beste nationale en internationale artiesten gemixt met de mooiste muziek uit onze eigen provincie. In de top 10 van 2022 stonden maar liefst acht Brabantse nummers van onder andere Gerard van Maasakkers, Wim Sonneveld en John de Bever. Guus Meeuwis stond traditiegetrouw op één met zijn nummer Brabant, zoals tot nu toe in elke editie. Red Guus het dit jaar weer om bovenaan de lijst te komen? Jij bepaalt! Je kan je stem uitbrengen voor de Top 900 op omroepbrabant.nl/top900. Maar je kunt ook naar ons toekomen. Top 900 komt naar je toe

Om heel Brabant te laten stemmen, rijdt er vanaf woensdag 13 september een echte Top 900-stembus door de provincie. Vanuit die bus maken we de hele stemperiode live radio om zoveel mogelijk stemmen voor de Top 900 op te halen bij de Brabanders. We crossen de hele provincie door en stoppen op bijna 30 plaatsen. Denk onder meer aan Tilburg, Roosendaal, Breda, Geldrop, Oudenbosch, Schijndel, Bergen op Zoom en nog veel meer plekken! Alle locaties worden later bekend gemaakt. Je kunt stemmen op de Top 900 tot en met 17 september. Alles weten over de lijst? Kijk om omroepbrabant.nl/top900.