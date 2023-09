Gemeente dreigt honden zelf weg te halen bij fokker in Eersel

De gemeente Eersel dreigt de acht honden die vorige week werden ontdekt bij een omstreden fokker zelf weg te halen. Als blijkt dat de honden aan de Grote Aardweg bedrijfsmatig worden gehouden, dan krijgt hij twee weken de tijd om de honden zelf van de hand te doen. Wanneer hij dat niet doet, krijgt hij een dwangsom van 2500 euro per week. Zijn de dieren na twee weken nog steeds bij de fokker, dan haalt de gemeente de honden zelf weg, zegt een woordvoerder.

De Raad van State heeft bepaald dat de hondenfokkerij in strijd is met het bestemmingsplan en dat de fokker zijn bedrijf moet verhuizen. Daarop legde de gemeente hem een dwangsom van 2500 euro per week op, met een maximum van tien weken.

De man was al acht weken in overtreding, toen de toezichthouder NVWA in mei ingreep. Die haalde alle honden weg omdat ze er slecht aan toe zouden zijn. Het totaal van de dwangsommen was toen al opgelopen tot 20.000 euro.

De fokker mocht na het ingrijpen van de NVWA voorlopig geen honden meer houden. Maar boa's van de gemeente ontdekten vorige week maandag toch weer acht honden. De eigenaar beweert dat hij deze honden privé houdt en niet bedrijfsmatig. Als hij de acht honden houdt, kan de gemeente hem nog twee keer een dwangsom opleggen voordat de dieren worden weggehaald.

