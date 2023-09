Omstreden fokker in Eersel houdt toch honden: controle wordt opgevoerd

Bij het omstreden Kwispel Enzo in Eersel zijn vorige week maandag acht honden gevonden door handhavers van de gemeente. De hondenfokker moest eerder dit jaar toezien hoe de NVWA 667 verwaarloosde dieren meenam. Ook geldt een fokverbod voor het bedrijf aan de Grote Aardweg. Vanwege de vondst van de acht dieren, gaat de gemeente de controles nu opvoeren. "We gaan nu elke week langs bij het bedrijf."

Handhavers vonden de acht honden niet in het huis, maar in 'het bedrijfsgebouw' waar eerder ook al honden zaten. "We onderzoeken nu of de honden bedrijfsmatig gehouden worden, of privé zoals de eigenaar zelf aangeeft", vertelt een woordvoerster van de gemeente Eersel. "We zijn onaangenaam verrast dat er opnieuw honden zijn aangetroffen, ondanks dat er eerst voldaan was aan de last onder dwangsom."

"Kan het niet geloven."

Het raakt dierenbeschermers van House of Animals diep dat er toch weer honden bij de 'horrorfokker' zijn ontdekt. "Ik kan het bijna niet geloven en ben in shock", zegt Karen Soeters. Ze maakte hoogstpersoonlijk de misstanden openbaar, waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en deed namens House of Animals aangifte bij de politie die mede heeft geleid tot een strafzaak. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

"Het systeem in Nederland deugt niet."

Dat fokker Jan Paridaans toch weer honden heeft, vindt Soeters bizar. "Het systeem in Nederland deugt niet. Iemand waarbij honderden honden worden weggehaald vanwege de schrijnende leefomstandigheden waarin ze verblijven, moet gewoon nooit meer dieren kunnen houden." House of Animals pleit voor een levenslang houdverbod voor de Eerselse hondenfokker. "De wet die dat mogelijk maakt, gaat pas 1 januari in. Deze situatie laat zien dat zo'n levenslang houdverbod heel hard nodig is en liever gisteren dan vandaag gegeven moet kunnen worden", zegt Soeters.

"Een klap in het gezicht voor alle betrokkenen."

In mei werden de laatste 157 honden door de NVWA weggehaald bij Kwispel Enzo. Het bedrijf werd door de NVWA direct stilgelegd omdat er voor de zoveelste keer misstanden werden vastgesteld. House of Animals reageerde destijds opgelucht, vooral omdat de honden een kans op een betere toekomst kregen, legt Soeters uit. "Dat er nu weer honden zitten, is een klap in het gezicht van alle betrokkenen." Daarmee doelt ze niet alleen op haar eigen organisatie. "Het raakt ook de mensen die al die dieren daar hebben weggehaald. Of wat dacht je van al die opvangadressen waar honden nog steeds aan het herstellen zijn?", klinkt het fel "Sommige dieren waren er zo slecht aan toe dat dierenartsen ze hebben laten inslapen. En de man die dat heeft veroorzaakt, houdt gewoon weer honden." De fokker kreeg van de gemeente Eersel eerder een dwangsom opgelegd, omdat het fokken van honden op het terrein aan de Grote Aardweg in strijd is met het bestemmingsplan. Acht keer werd er een boete van 2500 euro opgelegd, voordat het bedrijf door de NVWA werd stilgelegd.

"We gaan elke week controleren."