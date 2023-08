Honden van foute fokker krijgen tweede kans bij dierenopvang in Nispen

Een aantal van de inbeslaggenomen honden van de omstreden fokker Jan P. uit Eersel krijgen een laatste kans bij Stichting Dier en Project in Nispen. De hondenfokker werd herhaaldelijk op de vingers getikt door instanties omdat hij de fout in ging. Zijn honden kregen niet de juiste zorg en velen hadden gezondheidsproblemen. Uiteindelijk haalde de NVWA alle ruim zevenhonderd dieren weg bij hem weg.

Ze werden ondergebracht bij diverse zogenoemde opslaghouders in Nederland, waar gekeken wordt of de getraumatiseerde honden genoeg veerkracht hebben om uiteindelijk bij een nieuw baasje terecht te kunnen.

Els Adams van Stichting Dier en Project in Nispen gaf eerder, op advies van de autoriteiten, onderdak aan honderden ‘hondjes van Eersel’. Fokker P. stond regelmatig op vrijwillige basis honden aan Dier en Project. Maar met de inbeslaggenomen honden stond ze buitenspel. “En dat ondanks onze enorme ervaring met deze honden", vertelt ze. "De meeste zijn doodsbang als ze hier binnenkomen. Toch zien we vaak dat ze hun vertrouwen in de mens terugkrijgen en weer opkrabbelen.”

Dier en Project ligt in het groene buitengebied van Nispen. Het is een zogenoemde 'allerlaatste kans'-opvang. Samen met haar partner Jan en een handjevol vrijwilligers ontfermt voorzitter Els zich over moeilijk plaatsbare of mishandelde dieren die nergens anders meer terecht kunnen. En als ze niet geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze de boel slopen, niet zindelijk zijn of heel angstig, dan blijven ze daar tot ze overlijden.

Momenteel lopen er negentien ‘blijvertjes’ rond. Zo is er Gerard, een enorme mastino die vredig over het erf sjouwt, twee collies plus een stokoude bruine labrador die languit op de bank ligt te slapen voor een middagsiësta.