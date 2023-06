Omstreden hondenfokker uit Eersel gaat nooit meer fokken, zegt hij

De beruchte hondenfokker uit Eersel stelt dat hij nooit meer honden gaat fokken. In een uitzending van Powned is Jan Paridaans opvallend stellig. "Misschien dat ik nog een hond meeneem naar het terrein om rond te lopen, maar verder niks meer."

Eind mei werden de laatste 157 honden bij de omstreden fokker weggehaald. Jan Paridaans werd toen opgepakt. Nu de fokker weer vrij is, zocht PowNed hem op: "Ik weet niet hoe het nu verder gaat lopen, maar er komt bij mij geen hond meer binnen." Het afgelopen half jaar zijn er bij de fokker honderden honden weggehaald omdat het volgens de NVWA niet goed ging met de beesten.

Over de juridische aspecten van deze hele zaak wilde Paridaans weinig kwijt. "Dat is onbekend", zei hij. Van het drugslab dat bij de laatste inval werd gevonden bij de buren wist Paridaans hoegenaamd niks. Hoewel dat pand werd gehuurd door zijn broer. "Dat kan, maar hem heb ik al maanden of jaren niet gesproken."

Omroep Brabant zocht uit hoe het nu zit met de fokker: