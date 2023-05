Omstreden hondenfokker deelt weer klappen uit, nu aan inspecteurs NVWA

Op het terrein van de omstreden hondenfokker Jan Paridaans zijn onlangs inspecteurs van toezichthouder NVWA aangevallen. De eigenaar zelf zou een stoel hebben gegooid en een andere man zou een van de controleurs hebben aangevlogen, dat bevestigt de NVWA na berichtgeving in het ED.

Het voorval gebeurde drie weken geleden. "We komen op die plek regelmatig om controles uit te voeren, na elke inspectie is het gebruikelijk dat we onze bevindingen met de eigenaar delen. Op dat moment ging het helemaal mis", zegt Bjorn Elsebrock, woordvoerder van de NVWA.

Volgens Elsebrock is een inspecteur fysiek aangevallen, ook zijn inspecteurs geïntimideerd. Eén man is door de politie aangehouden na het voorval, wie van de twee mannen dat is geweest, kan hij niet zeggen.

De politie laat weten dat er aangifte is gedaan van bedreiging en poging tot mishandeling. De zaken moeten nog door het Openbaar Ministerie worden beoordeeld. Een 48-jarige man is aangehouden.

Volgens de krant zou Jurgen C., een hondenfokker in Hapert, aanwezig zijn geweest. Ook hij heeft een verleden vol getouwtrek met de NVWA over puppyhandel en was tijdens de controle aanwezig bij Paridaans.

Agressie en intimidatie

Horeca-inspecteurs voerden diezelfde dag een controle uit bij Paridaans, zij moesten hun werk vroegtijdig staken omdat ze werden geïntimideerd. "Het is echt ongelofelijk triest. Mensen zijn niet blij dat we op inspectie komen, we worden vaak tegengewerkt en geïntimideerd. Dat is niet alleen in Eersel zo."

Controles bij Paridaans vinden voortaan dan ook plaats onder begeleiding van politie. "Dat geldt voor alle handhavende instanties, we gaan daar niet meer zonder politie naartoe."

Dwangsom

De fokker uit Eersel moet zijn hondenfokkerij aan de Grote Aardweg sluiten van de gemeente, want volgens het bestemmingsplan mogen op deze plek geen honden worden gehouden. Ook de Raad van State oordeelde dat Paridaans zijn bedrijf op die plek moet stoppen, maar hij weigert te vertrekken.

De gemeente heeft de afgelopen weken dan ook controles gehouden om te kijken of de fokker nog altijd honden houdt op die plek. Tot dusver zaten er telkens veel te veel dieren. Elke week dat de dieren er zitten, krijgt Paridaans een dwangsom van 2.500 euro opgelegd.

Tot dusver heeft al vijf keer een dwangsom opgelegd gekregen. Om sluiting te voorkomen heeft Paridaans verschillende rechtszaken aangespannen.

Eerder deelde de fokker ook al klappen uit aan een verslaggever van omroep Powned die plots met een camera voor zijn neus stond.

