Zo kom je aan een kaartje voor de Champions League-duels van PSV

Nu PSV voor het eerst in jaren weer in de Champions League gaat spelen, wil half Eindhoven en nog een boel PSV-fans daarbuiten maar wat graag een kaartje bemachtigen voor die wedstrijden tegen de Europese topclubs. Maar een kaartje in handen krijgen, dat is nog niet zo makkelijk. Eigenlijk lukt het alleen als je een seizoenkaart hebt. Heb je die niet, dan wordt het een heel lastig verhaal.

Arnold Tankus Geschreven door