Lugubere vondst: twee honden in bos begraven

In het bos vlakbij de Vinkstraat in Mill zijn dinsdagmiddag twee dode honden gevonden. Een wandelaar stuitte met haar eigen hondje op het ondiepe graf en waarschuwde de dierenambulance Brabant Noord-Oost. Woordvoerster Heidi Verhul spreekt van een lugubere vondst: "Vreemd is wel dat ze in handdoeken waren gewikkeld met een knuffeltje erbij."

Het gaat om twee teefjes. Een beige poedeltje van een ongeveer vier kilo. "Die mist de boventandjes dus die is wellicht ooit bij een dierenarts geweest daarvoor", legt Verhul uit. De andere zwarte hond is een vuilnisbakkenras van zo'n tien kilo. De twee zijn zeer waarschijnlijk tegelijkertijd overleden en begraven. Toen de medewerkers van de dierenambulance kwamen aanlopen bij het graf van de twee honden, roken ze direct de lijklucht. "De hondjes waren al in staat van ontbinding", vertelt Verhul. Het is een opmerkelijk graf volgens haar, want het gat ligt een meter van het looppad af en was slechts dertig centimeter op zijn diepst.

"Er blijkt toch iets liefdevols uit wat we vonden in het graf."

Er zijn meer vreemde zaken volgens de medewerkster van de dierenambulance. "De honden waren gewikkeld in twee roze handdoeken waarvan er zeker een was vastgemaakt met een veiligheidsspeld. Ook vonden we een speelgoedratje in het graf. Daar blijkt toch iets liefdevols uit, dat doe je niet als je de honden gewoon wil dumpen." Verhul wil dan ook niet meteen te hard oordelen over de vondst, ondanks dat het luguber blijft en niet de manier is om afscheid te nemen van je hondjes. "Misschien zat het baasje wel in de financiële problemen en konden ze de kosten niet meer opbrengen voor verzorging van de beestjes." Dat praat het voor haar zeker niet goed, maar Verhul vermoedt dat hier een triest verhaal achter schuilgaat.

"Doe het dan goed en graaf een gat van een meter diep."

Wat vreemd blijft, is dat het graf erg ondiep en dichtbij het looppad lag. "Er lag een beetje aarde en mos overheen en dat was het. Doe het dan goed en graaf een gat van een meter diep en ga ook dieper het bos in."" Verhul vindt het verder heel merkwaardig dat het om twee honden gaat. "Ze lijken zeker niet oud en zijn ook verzorgd en dan zouden ze tegelijkertijd zijn overleden? Dat is heel gek." De dieren zijn ook niet gechipt. "Dat komt bijna nooit meer voor, wel dat de chip niet geregistreerd is, maar deze twee hebben helemaal niets."

"Misschien zijn ze een handje geholpen, al hoop ik dat niet."