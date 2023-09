112-nieuws: auto op zijn kant op de A58 • file op de A50 na ongeluk

08.40

Er is een ongeluk gebeurd op de A58 bij Tilburg. In de richting Breda is daarom een rijstrook dicht. Dit duurt naar verwachting tot kwart over negen. Omdat de file oploopt is er een omleiding ingesteld. Kom je vanuit Eindhoven dan ben je vanaf knooppunt Ekkersweijer sneller via de A2, A59 en A27, zo meldt Rijkswaterstaat.