Je dode huisdier begraven in het bos mag niet, zo neem je wel goed afscheid

Een wandelaar vond dinsdag in een bos bij Mill een ondiep graf met twee dode honden erin. De as van de oude eigenaar van de dieren was uitgestrooid op die plek. De nieuwe eigenaren vonden het mooi om de honden daar ook een plekje te geven na hun overlijden. Maar huisdieren zomaar begraven in het bos mag niet.

Het klinkt als een mooi eerbetoon: je hond begraven op een dierbare plek. Maar als je je huisdier het liefst zelf wil begraven, dan mag dat in Nederland alleen op je eigen grond. Ook moet je het dier minimaal 75 centimeter onder de grond begraven en een halve meter van de erfgrens blijven. Soms kan dit niet, bijvoorbeeld als je in een appartement of huurhuis woont. Je hond dan maar in het bos begraven? Dat kan je een boete van honderden euro's opleveren. "Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om afscheid te nemen van je huisdier", vertelt Karin Hendriks van Memoria in Tilburg. Hier komen mensen met hun overleden huisdier voor een crematie. "We zorgen voor een mooi afscheid. Als mensen dat willen, mogen ze het dier begeleiden tot aan de oven."

"Een hond is echt lid van het gezin, een dierbaar bezit."

Dat mensen dat prettig vinden, merken ze ook bij dierenbegraafplaats en -crematorium Viviana in Prinsenbeek. Cindy Fijneman: "Een hond is echt lid van het gezin, een dierbaar bezit". Daarom kiezen steeds meer mensen voor een begrafenis of crematie. Fijneman: "Ze bestellen daarbij ook vaker een pootafdruk of een glasmonumentje. Hondeneigenaren willen graag iets tastbaars hebben van hun trouwe viervoeter." Als je echt diep in de buidel wil tasten, kun je je hond nog dichter bij je houden door het dier op te laten zetten bij een taxidermist. Daar hangt wel een fix prijskaartje aan dat begint bij 1000 euro en bij een grotere hond flink oploopt. Voor de meeste hondeneigenaren is dat een stap te ver. De eenvoudigste keuze voor veel mensen is om hun hond achter te laten bij de dierenarts voor destructie, bijvoorbeeld als het dier is ingeslapen. Hierbij wordt het dier afgevoerd als afval samen met andere overleden dieren en slachtafval. Destructie is goedkoper dan cremeren of begraven.

"Ze denken dat hun dier gecremeerd wordt, maar destructie is echt iets anders."