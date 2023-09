Pippa is best zenuwachtig voor haar rol in spektakel over de Watersnoodramp

“Ik wil absoluut actrice worden!” Pippa Rensen (11) heeft nog geen seconde bedenktijd nodig wanneer haar gevraagd wordt naar wat ze later wil worden. Het jonge talent uit Halsteren speelt een aangrijpende hoofdrol in het openluchtspektakel ‘53’ van Stichting De Vierschaar in Bergen op Zoom. Vrijdag gaat voorstelling in première.

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat grote delen van West-Brabant werden getroffen door de watersnoodramp. 247 inwoners in onze provincie kwamen daarbij om het leven. Pippa: “Ik wist dat het hier gebeurd was, ook hier in Halsteren. Maar verder heb ik er op school nooit iets over gehoord. Het is daarom belangrijk dat er deze voorstelling nu is.”

"De productie is een samenvoeging van persoonlijke verhalen die echt zijn gebeurd."

Ze kruipt voor haal rol in de huid van Trui, een boerendochter. Ze wordt verrast door het water en belandt samen met haar zusje op het dak van hun huis. Dan wordt het spannend, vanaf hun dak zien Trui en haar zusje de ramp om zich heen voltrekken. “Ik heb mij echt verdiept in deze rol en ik ben bijvoorbeeld ook naar het watersnoodmuseum geweest”, vertelt Pippa. Tijdens de repetitie wordt al meteen duidelijk dat de omschrijving ‘spektakel’ niet overdreven is. Grote videoprojecties en geluidseffecten zorgen op de tribune voor een overweldigende ervaring. Toch is het volgens regisseur Diemer van Wijk zeker niet de bedoeling dat deze effecten de overhand krijgen. “De productie is juist een samenvoeging van persoonlijke verhalen die echt zijn gebeurd.”

"Ik ben best een beetje zenuwachtig."