Oud-renner Rini Wagtmans weet het zeker: dat wielermuseum komt er

Oud-wielrenner Rini Wagtmans (76) uit St. Willebrord weet het zeker: dat nationale wielermuseum dat komt er. En als het aan hem ligt komt het in West-Brabant. Zelf zal hij er niet al te vaak te zien zijn, want hij vertrekt binnenkort voorgoed naar Florida, naar zijn nieuwe liefde Vera. Maar zijn imposante wielerverzameling krijgt er een plek. Binnen een jaar moet er een plan klaarliggen. Rini heeft er alle vertrouwen in, zo vertelt hij woensdag in het TV-programma 'KRAAK vraagt door' van Omroep Brabant.

Een nieuw leven voor een man die al het nodige achter de rug heeft. Vanuit zijn jeugd gewend aan tegenslag, maar het moeilijkste in zijn leven was toch het overlijden van zijn vrouw Ria in 2019. Ze waren 53 jaar getrouwd en Rini had het idee dat ook zijn leven voorbij was. "Ik dacht: dat was het dan", zegt hij. Na een jaar en vier maanden zocht hij contact met een Facebook-vriendin van zijn vrouw: Vera. Het klikte en het leven kreeg voor Rini opnieuw kleur.

Hij zet nu een dikke vette streep onder zijn leven in Nederland. "Het enige dat ik meeneem is een urn," zegt hij gekscherend. En hij weet ook al wat er met zijn as moet gebeuren als die eenmaal in de urn zit. "Uitstrooien vanaf de kerktoren in St. Willebrord. Want ik blijf voor altijd een Willebrordse jongen."

Niet dat hij alleen maar prettige herinneringen heeft aan dat dorp. Want zijn jeugd was niet eenvoudig. Zijn vader was alcoholist. "Een lieve man, als hij niet had gedronken," zegt hij. En ook met zijn moeder was iets aan de hand, merkte hij op de lagere school toen kinderen hem nariepen: 'je moeder is een hoer'.

Vijf kinderen had zij, van drie verschillende vaders. "Mijn moeder was een goed mens, maar vrouwen hadden het in die tijd ook niet gemakkelijk. Mijn vader verdiende 17 gulden en de helft ging al op aan drank. Er bleef net genoeg over om een paar broden te kopen."

Toen zijn moeder er vandoor ging met een andere man, hielp de kleine Rini met het inladen van de auto. Maar zijn koffertje werd er uit gehaald, hij mocht niet mee. Drie van de vijf kinderen kwamen in tehuizen terecht, maar Rini vond onderdak bij zijn tante Koske in Zundert. Een vrouw die hij zijn hele leven dankbaar is gebleven.