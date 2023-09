Schreeuwende ouders langs de lijn: 'Ik wil ze een spiegel voorhouden'

Schreeuwend en tierend staat Jeroen Bravenboer avond aan avond langs de baan van atletiekvereniging O.S.S.-VOLO in Den Bosch. Hij speelt de fanatieke vader die zijn arme dochter ‘aanmoedigt’: “Het is prachtig om na te mogen spelen wat heel veel kinderen helaas vaak moeten meemaken.” Met de voorstelling ‘Bosch Buitenspel’ wil Jeroen samen met 22 andere amateurspelers het publiek een spiegel voorhouden.

Zodra de kinderen van de voorstelling op de baan komen, verandert de sfeer langs de lijn. De ouders staan op en beginnen te schreeuwen en te juichen. “Ja heerlijk, het is genieten”, zegt Jeroen. “Aan het eind van de werkdag alles eruit gooien. Wel jammer dat mijn dochter in het stuk daar de dupe van wordt.”

Want de ouders wensen dan wel het beste voor hun kind, de andere kinderen komen er minder genadig vanaf. “Ik hoop dat Jip op heure smoel valt!” roept een moeder. “Da’s een echte trut hoor. Het enige waar zij de hele tijd mee bezig is, is winnen.” Jeroen: “We laten zien wat er speelt in de maatschappij en dat brengen we op een ludieke manier onder de aandacht.”

Jeroen speelt de vader van Demi. En zodra zijn dochter in actie komt, gaat hij helemaal los en schreeuwt hij de longen uit zijn lijf. Allemaal spel, maar wel op waarheid gebaseerd, vertelt regisseur Talla Dirkzwager: “De teksten zijn geschreven na gesprekken met mensen van de vereniging.”

Als de voorstelling klaar is, springt het publiek weer op de fiets en rijdt even verderop naar de kantine van voetbalclub SV CHC voor het verhaal van een gepassioneerde trainer. Voor het slot gaan ze naar de Verkadefabriek: de thuishaven van het theatergezelschap Paleis voor Volksvlijt. De fietsers rijden door de ruime entree van de vroegere koekjesfabriek en worden toegejuicht door de spelers.