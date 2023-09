Na trainer Robbemond vertrekt ook technisch directeur Jacobs bij Willem II

Technisch directeur Teun Jacobs vertrekt bij Willem II. Hij legt zijn functie per direct neer, laat Willem II woensdag weten. Dinsdag werd bekend dat trainer Reinier Robbemond aan de kant werd gezet na de verloren derby tegen NAC.

Jacobs was sinds mei vorig jaar in dienst als technisch directeur. "Ik ben met veel enthousiasme de uitdaging voor de club aangegaan. Zoals bekend verliep het eerste seizoen niet zoals gehoopt, waardoor we onze belangrijkste doelstelling, terugkeren naar de Eredivisie, niet hebben behaald", zegt Jacobs in een bericht op de website van Willem II.

De technisch directeur was dinsdag nog degene die Robbemond ontsloeg. "Het doel voor dit seizoen was terug te keren naar het DNA van de club, 1-4-3-3 en attractief voetbal. Helaas zien we geen sportieve verbetering en hebben we besloten dat onze wegen scheiden", zei hij dinsdag in een bericht op de website van Willem II. Algemeen directeur Martin van Geel neemt de functie van Jacobs voorlopig waar.

Kwakkelseizoen

De resultaten van Willem II vallen tegen aan het begin van het voetbalseizoen. Woensdag verloor Willem II van rivaal NAC Breda in een uitgestelde wedstrijd met 1-4.

