Hond wordt mishandeld door baasje, buurtbewoner trekt aan de bel

Een Tilburger is woensdagavond in zijn huis aan de Donizettistraat aangehouden voor het mishandelen van zijn hond. Dat meldt de politie. Een bezorgde buurtbewoner hoorde al enkele dagen schreeuwen en piepen van een hond. De buurtbewoner kon het niet langer aanhoren en belde de politie.

Op het moment dat de politie arriveerde, hoorden ook agenten geluiden van een hond in nood. Eenmaal binnen bleek dat het dier gewond was en versuft. Het zou gaan om een jonge hond.

De bewoner is aangehouden en de hond is in beslag genomen. Een dierenarts heeft de hond onderzocht en ontdekte meerdere kneuzingen en verwondingen.

Het dier is uiteindelijk door de dierenarts behandeld en wordt elders opgevangen.