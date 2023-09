Telefoon staat niet stil in het 'zwammenhuis' van Mylène en Willem

De telefoon van Mylène en Willem uit Werkendam gaat onophoudelijk over. Hun droomhuis wordt opgevreten door de kelderzwam. Van de houten balken is niet veel meer over en in het huis wordt een plafond gestut. Nadat een vriendin een crowdfundingactie begon, staat het stel volop in de belangstelling. "We krijgen veel reacties. Bijna iedereen leeft flink met ons mee", vertelt Willem.

"In twee dagen tijd is er bij de crowdfunding 10.000 euro bij gekomen. Ik zou graag iedereen persoonlijk willen bedanken, maar dat gaat niet lukken. Sommigen doneren anoniem zelfs 250 euro. Dat is toch een hoop geld", zegt Willem. Het stel had de hulp en grote belangstelling niet verwacht.

Er is zelfs al een tijdelijk huis aangeboden. "Dat was in Etten-Leur. Dat is ontzettend lief. Ik werk zelf in de scheepvaart en 's avonds ben ik in ons huis aan het klussen. Om daarna nog naar Etten-Leur te rijden, hou ik geen maanden vol. Ze vroegen er wel wat geld voor en dat hebben we nu niet. Maar het gebaar is mooi."

Verliefd

Bij de koop van het huis lieten Mylène en Willem er geen gras over groeien. "Het was ons droomhuis. De eigenaar vroeg er de hoofdprijs voor. Het zag er netjes uit, strak in de lak en een mooie tuin. Helemaal onze smaak. We wisten dat op termijn de keuken en de vloer vervangen moesten worden. We waren verliefd op het huis en toen hebben we geboden. Nog met wat extra geld erbovenop, zodat we zeker wisten dat we het hadden. Twee weken later zijn we erin getrokken."

Een bouwkundige keuring is er niet gedaan. Volgens Willem had het ook niet veel uitgemaakt. "Later is het nog door een expert bekeken en die was van mening dat we de zwam bij een keuring niet hadden kunnen zien. Bij een dergelijke keuring wordt de vloer er niet uit gehaald. De expert vertelde dat hij het huis ook zelf zou hebben gekocht."

Buren

Willem heeft inmiddels ook zijn directe buren op de hoogte gebracht van de kelderzwam. "De buren hebben nog geen last van vocht en zien ook nog tekenen op de muur van de kelderzwam. Voorlopig gaan de buren er niets aan doen. Hij weet dat wij ons huis gaan opknappen. Ik hoop dat hij ook iets gaat doen, anders zitten we over tien jaar weer met hetzelfde probleem."

Met een crowdfunding wordt geprobeerd het financiële drama voor het stel te keren. Die actie komt inmiddels aardig op gang. Ze hopen op anderhalve ton. "Dan zouden we er een aannemer op kunnen zetten. Dan gaan we het huis uit en is het karwei binnen vier of vijf maanden klaar. Alles moet vervangen worden: de vloer, badkamer, de trap en de zwam moet bestreden worden. Ook moeten de muren geïnjecteerd worden en opnieuw gevoegd. Een flinke kostenpost. Met een ton ben ik al heel blij."