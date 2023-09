Auto rijdt in volle vaart door de wasstraat, bekijk hier de beelden

Een oudere man is woensdagmiddag met zijn auto in volle vaart door de wasstraat The Carwash aan de Kantsingel in Oss gereden. Op camerabeelden is te zien hoe de automobilist de macht over het stuur kwijtraakt, door de autowasstraat 'vliegt' en een ravage achterlaat. “Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt,” zegt eigenaar Tom Muskens. Hierboven kun je de camerabeelden zien.

De bestuurder gaf per ongeluk gas en vloog met zijn auto tegen de borstels van de wasstraat. "Het is een vaste klant van ongeveer 85 jaar oud", schat Muskens. Op camerabeelden vanuit verschillende hoeken is te zien dat het maar net goed ging.

Opzij springen

De auto reed recht op medewerker Alisia Looijmans af. "Ik moest opzij springen, hij kwam op me af. Hij gaf ineens heel veel gas."

Op zijn weg naar buiten raakte hij net geen fietser. Hij kwam uiteindelijk aan de overkant van de straat tegen een boom tot stilstand. "Opvallend genoeg zit daar een rijopleiding", zegt Tom.

De automobilist kwam met de schrik vrij. "Hij stapte zelf de auto uit. Het gaat goed met hem. De man had niet door dat hij het gas intrapte."

De medewerkers van de autowasstraat zijn erg geschrokken. “Het is een wonder dat niemand gewond is geraakt”, vervolgt Muskens. “Dat is echt een zegen ondanks de schade in de wasstraat. Ook Alisia is weer aan het werk. "Het gaat goed, ik ben wel geschrokken. Ik overleef het wel", zegt ze nuchter. "Het was een apart gesprek bij het avondeten."

Enorme schade

De komende tijd is de wasstraat gesloten. De technische schade aan de wasbaan is 'enorm' en ook de borstels moeten vervangen worden. “Maar dat is materiële schade en dat kunnen we goed oplossen. Onze eerste prioriteit ligt natuurlijk bij de snelle heropening van de wasstraat.” De eigenaar durft niet precies te zeggen wanneer hij verwacht dat de wasstraat weer open gaat. "Ik denk dat het nog weken kan gaan duren."

The Carwash heeft veel abonnementhouders. Ook daarvoor wordt gezocht naar een oplossing. “We willen onze klanten zo goed mogelijk tegemoetkomen. We zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen.”

