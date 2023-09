Overlast van Oost-Europeanen in winkelcentrum, nu komt er een beveiliger

Winkeldiefstal, vervuiling, overmatig drankgebruik en onveilige situaties, de Albert Heijn in Hoeven en de gemeente zijn er helemaal klaar mee. Oost-Europeanen dier hier werken, zorgen voor zoveel overlast in het winkelcentrum dat de gemeente per direct gaan ingrijpen. Tijdens openingstijden van de supermarkt is er voortaan een beveiliger aanwezig om overlastgevers aan te spreken en zo de veiligheid in en rondom de Albert Heijn te vergroten.

“Het is een proef van drie maanden die de gemeente Halderberge samen met de Albert Heijn betaalt”, zegt een woordvoerder van de gemeente. In Hoeven wonen bijna zevenduizend mensen. In een vakantiepark zitten ruim zevenhonderd arbeidsmigranten uit Oost-Europa. “Die gaan naar de Albert Heijn om daar drank te halen, drinken in de openbare ruimte en laten afval achter. Dat zorgt in zo’n kleine kern voor een onveilig gevoel”, weet de woordvoerder van de gemeente.

“Vrijwel dagelijks staat er politie bij de Albert Heijn."

Wilfred Lutz is winkelmanager van de supermarkt en vindt zijn supermarkt nu geen veilige en prettige plek. “Wij hebben te maken met dronkenschap en agressief gedrag voor en in de winkel.” Daarnaast worden door de arbeidsmigranten veel winkeldiefstallen gepleegd, zegt hij. Arjan de Wildt zit met zijn kledingzaak naast de supermarkt en ziet de overlast sinds een jaar enorm toenemen. “Vrijwel dagelijks staat er politie bij de Albert Heijn en ook bij ons lopen de diefstallen flink op. Op het kantoor van de supermarkt hangen de muren vol met posters van Oost-Europese boeven.” Hij noemt de situatie in het centrum ‘intimiderend’. De beveiliger, die door de gemeente 'gastheer' wordt genoemd, moet een oogje in het zeil houden en overlastgevers aangespreken. “Hij kan mensen in het Engels aanspreken, dat kunnen de meeste arbeidsmigranten wel”, zegt de gemeente. “Daarnaast heeft hij korte lijntjes met onze BOA’s, die kunnen dan een bekeuring uitschrijven als het nodig is.” En ook de politie zal de komende tijd extra aanwezig zijn in het centrum van Hoeven.

"Het probleem is dat deze mensen geen band met je dorp hebben."