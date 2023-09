Na Tinderrelatie van twee maanden ging Bas zijn ex jarenlang stalken

Bas en Loes kregen in de zomer van 2020 een relatie, nadat ze elkaar hadden leren kennen via Tinder. Maar Loes maakte het na twee maanden uit en dat trok Bas slecht. Hij was teleurgesteld en gefrustreerd en begon haar te stalken. Hij plaatste profielen van Loes met haar telefoonnummer en adres op seks- en datingsites. Ook deed Bas bestellingen op naam van Loes. Als het aan justitie ligt, moet Bas zo snel mogelijk behandeld worden voor zijn waanstoornis.

Bas N. (52) uit Eindhoven stond donderdag terecht voor de rechtbank in Den Bosch voor het jarenlang stalken van Loes. Volgens de officier van justitie kan hij niet zomaar, zonder behandeling, op straat komen te staan. De kans dat hij zijn ex weer gaat lastigvallen, is dan groot.

Beiden waren niet naar de rechtbank gekomen. Loes vertelde haar verhaal via haar advocaat. Toen ze kort een relatie met Bas had, merkte ze dat hij heel negatief was over zijn ex-vrouw en een andere ex. De woede en haat beangstigden Loes zo, dat ze de relatie verbrak.

Nachtmerrie

Daarna begon het stalken. Twee jaar en vier maanden lang, volgens Loes. Haar leven veranderde in een nachtmerrie. Bas stuurde duizenden appjes naar haar vanaf maar liefst zestig verschillende telefoonnummers. Hij belde ook honderden keren, stuurde talloze mails, stuurde dickpics en filmpjes en plaatste verhalen over haar op zijn social media.

Daarnaast stuurde hij haar een foto van haar huis in Zutphen waardoor hij de suggestie wekte dat hij bij haar voor de deur had gestaan. Ook andere mensen kregen e-mails onder wie hoge functionarissen bij politie en justitie, aan wie Bas aandacht voor zijn zaak vroeg. Telkens stond Loes in de cc. Ze leefde voortdurend in angst dat hij weer iets zou sturen.

Bang

Loes vertelde hoe bang ze was geweest voor Bas. Hoewel zij geen contact meer wilde, bleef hij haar maar lastigvallen. Ze was tot op het bot gekrenkt en voelt zich gekwetst en vernederd.

Bas, die ook niet naar de zitting was gekomen, heeft deels bekend dat hij Loes berichten stuurde, maar ontkent ook een groot deel van de stalking. Volgens zijn advocaat, Peter Schouten, liet Loes zich ook niet onbetuigd. De gesprekken per mail of per Whatsapp die werden besproken in de rechtszaal waren niet zo fraai:

Bas: “Jij dacht dat je van me af was, maar je komt nooit meer van me af.”

Loes: "Get a life, maar dat zal moeilijk zijn met jouw beperkingen.”

Waanstoornis

Uit het rapport van een psycholoog blijkt dat Bas kampt met een waanstoornis. Hij is autistisch en ziet dingen die er niet zijn. Ook is hij flink achterdochtig. Dit ging jarenlang goed, maar nadat hij was gescheiden en zijn baan was kwijtgraakt, ging het mis.

Hij had veel kortstondige relaties, waarbij hij steeds hetzelfde gedrag vertoonde. Verschillende exen zaten dan ook in de zaal om te horen hoe de zaak van Loes werd behandeld. Met verschillende exen heeft ze een ‘lotgenotenclubje’, zoals ze het zelf omschreef.

Alle partijen in de rechtbank waren op zoek naar wat nu het beste is voor Bas N. De rode draad, die werd gevonden, was dan ook: hulp. De officier van justitie eiste zeven maanden cel, plus drie maanden voorwaardelijk voor als hij opnieuw in de fout gaat. Zij wil hiermee bereiken dat Bas N., die al bijna een half jaar vastzit, over een maand vanuit de cel direct terecht kan in een kliniek. Ook eiste ze een meldplicht, toezicht en een contactverbod. En elke keer als Bas dat overtreedt, zou hij een week de cel in moeten.

De uitspraak is op 20 september.

Loes is niet de echte naam van het slachtoffer.