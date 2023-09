Waarschuwing voor smog: luchtkwaliteit is 'onvoldoende tot slecht'

De luchtkwaliteit in Brabant is de komende dagen slecht, dat meldt het RIVM. Ze waarschuwt voor smog en adviseert mensen met luchtwegaandoeningen, ouderen en kleine kinderen om binnen te blijven en zware inspanning te beperken.

Vooral in de namiddag en vroege avond is de lucht het meest verontreinigd, zegt het RIVM. Mensen kunnen last krijgen van hoesten, kortademigheid, afname van de longfunctie en verergerde astmaklachten. Ook ogen, neus en keel kunnen geïrriteerd raken.

Zomersmog

Smog ontstaat door ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden door de zon omgezet in ozon, dat noemen ze ook wel zomersmog. In andere seizoenen schijnt de zon veel minder fel en worden die stoffen niet omgezet in ozon.

Ook in het midden van Nederland is er volgens het RIVM sprake van smog. Ze verwacht dat de overlast maandag voorbij is. Dan daalt de temperatuur en neemt de bewolking toe.