Oranjefans drinken zich al moed in voor de interland: 'Hup Holland Hup!'

"Hup Holland Hup. Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan." Oranjeliedjes galmen over het terras op de Markt in Eindhoven, gezongen door een aantal fans uit Best. Ze zijn ervan overtuigd dat het Nederlands elftal donderdagavond met gemak van Griekenland wint en ze zijn niet de enigen. De aanwezige Grieken zien het juist zwaar in.

Oranje voetbalde voor het laatst in 2021 in Eindhoven. En dat vindt de fan jammer. "De sfeer is hier veel beter dan in Rotterdam of Amsterdam", meent hij. "Ik ben als Brabander wel bevooroordeeld. Maar geen andere stad kan aan deze sfeer tippen."

"We waren hier om half twee. Het is supergezellig en wordt met de minuut drukker. Aan de overkant zitten Griekse supporters", vertelt een fan uit Best die een 3-1 overwinning verwacht.

Frits uit Zaandam is er met een leeuwenpet en oranje koningsmantel helemaal klaar voor. "Voor mij is het wel waardeloos dat het nu zo ver reizen is. Ik heb een hotel genomen. Bij een wedstrijd in Amsterdam kan ik na afloop nog naar huis." Hij is er helemaal klaar voor. "Nu de gezelligheid in de stad opzoeken en vanavond hopen op een goede wedstrijd."

Over de sfeer in Eindhoven is hij iets minder te spreken. "Op Stratumseind zijn alle kroegen dicht."

Leon uit Venlo bezoekt vaker wedstrijden van het Nederlands elftal. Zo reist hij zondag met zijn dochter naar Dublin voor de wedstrijd tegen Ierland. " Ik verwacht nu 3-0 winst en zondag 6-0. Ja, dat is wel heel positief, maar je moet positief in het leven staan."

Dennis Kuylaars is mede-eigenaar van restaurant De Wildeman. Hij is blij met de drukte in de stad. "De stad leeft. Het PSV-stadion is het enige stadion in Nederland dat in het centrum ligt. Dat is goed voor de horeca", zegt Kuylaars die zelf met een Griekse getrouwd is.

"Vanavond is zij voor Griekenland, net als de hele schoonfamilie. Maar Nederland gaat winnen."

Dat denkt ook Geert Rooijakkers, die op 3-0 of 4-0 gokt. "Ik verwacht niet veel van Griekenland. We gaan honderd procent winnen." Hij geniet van de sfeer in de stad. "Gezellig. Het PSV-stadion is ook het beste om in te spelen."