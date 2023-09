Man (28) verkracht twee collega's bij zorginstelling: twee jaar celstraf

Een 28-jarige man uit Valkenswaard moet twee jaar de cel in. In 2020 verkrachtte hij twee collega's van de zorginstelling in Veldhoven waar hij werkte. De man stelt zelf dat de vrouwen hem uitdaagden en seks met hem wilden.

De man die getrouwd is en twee jonge kinderen heeft, werkt inmiddels als bakker. Zijn advocaat vond gezien zijn persoonlijke situatie een celstraf te zwaar en vroeg om een taakstraf, maar die straf vond de rechter veel te licht. Hij moet de vrouwen ook een schadevergoeding van in totaal 10.000 euro betalen.

In november 2020 zat de man meerdere keren aan de billen van een vrouw met wie hij samen dienst had. Later die dag zette hij haar klem in het medicijnhok en ging met zijn hand in haar broek en in haar vagina.

Het slachtoffer vertelde bij haar aangifte: "Hij kwam naast me staan en ging met zijn handen aan mijn borsten en billen zitten. Ik zei toen: 'Doe normaal.' Hij zei ook nog tegen me: 'Het doet niets met je, hè, als ik aan je zit.' Hij wist dat ik een vrouw als partner had. Dat zei hij later ook in het medicijnhok toen hij met zijn vingers in me zat."

Ze zei wel dat hij moest stoppen maar bevroor en kon hem niet afweren. "Ik wist niet wat me overkwam." De verkrachting stopte omdat iemand haar riep vanaf de gang.

Tweede slachtoffer

Begin december luchtte een andere collega haar hart bij de man. Ze vertelde over haar relatieproblemen. Hij drong zich vervolgens aan haar op, zat die dag meerdere keren aan haar billen en borsten en dwong haar hem te pijpen in het medicijnhok.

"Ik heb die avond geprobeerd hem te ontlopen. Hij bleef me appen. Deze appjes waren ook seksistisch. Hij bleef ook maar vragen of ik mee naar de medicijnkast wilde komen. Ik wilde dat niet en bleef het maar uitstellen, maar we werkten op dat moment op de afdeling voor patiënten met een infectieziekte. Ik had morfine nodig en dat moet je met zijn tweeën aftekenen."

In het medicijnhok werd de vrouw gedwongen om de man te pijpen. "Hij deed het hard en ik moest kokhalzen. Het zweet brak me uit. Hij heeft zichzelf afgetrokken en kwam klaar in mijn mond. Ik heb dit ook doorgeslikt. Toen was hij klaar en liep hij weg."