Twee jonge mannen knallen met auto op boom, bestuurder (18) had gedronken

Twee mannen zijn vrijdagochtend rond vijf uur gewond geraakt nadat ze met hun auto tegen een boom reden. Het ongeluk gebeurde op de Tilburgseweg in Goirle. De bijrijder (19) raakte zwaargewond, de bestuurder (18) is lichtgewond geraakt. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de bestuurder waarschijnlijk te veel gedronken had.

De auto kwam vanuit Tilburg. De bestuurder reed vlak na het viaduct tegen een boom waardoor de auto doormidden brak. De weg lag tot vijftig meter verderop bezaaid met brokstukken. Ook het motorblok was door de klap afgebroken. 'Zorgelijke toestand'

De bestuurder raakte gewond maar was goed aanspreekbaar. De bijrijder zat na het ongeval bekneld in de auto en moest met hulp van de brandweer bevrijd worden. Hij is er slechter aan toe. "Hij is in zorgelijke toestand in het ziekenhuis opgenomen", zegt de politie. De Tilburgseweg was twee uur lang dicht voor onderzoek.

