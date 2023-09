Gevel van historisch pand zonder toestemming gesloopt: 'Onbegrijpelijk'

Historische gevel van voormalig schoenfabriek De Komeet illegaal gesloopt (Foto: Valkenswaard24/Rico Vogels) Zo stond de gevel nog overeind voor de sloop (Foto: Valkenswaard24 Rico Vogels) Volgende 1/2 Historische gevel van voormalig schoenfabriek De Komeet illegaal gesloopt (Foto: Valkenswaard24/Rico Vogels)

De gemeente Valkenswaard was heel duidelijk: er mag op het voormalige terrein van Schoenfabriek 'De Komeet' gebouwd worden, maar de gevel van het bedrijfspand van de voormalige fabriek moest intact blijven. Toch ligt deze gevel nu grotendeels in puin. De sloop is stilgelegd. En de wethouder is woedend.