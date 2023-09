Dolblije Johan (88) heeft zijn hoorapparaat terug: 'Tranen in mijn ogen'

"Dat is hem", roept Johan van Broekhoven enthousiast als hij een foto van zijn hoorapparaat ziet. Johan verloor het zondag tijdens het bloemencorso in Zundert. Hij was ten einde raad. Maar na een artikel op onze site kwam er plotseling goed nieuws vanuit Zundert: het hoorapparaat is gevonden.

Johan kan niet geloven dat zijn hoorapparaat bijna een week nadat hij het kwijt is geraakt, toch nog opduikt. "Ik ben zo ontzettend blij, ik heb tranen in mijn ogen!" Hij was zondag helemaal vanuit Schiedam voor het eerst naar het bloemencorso in Zundert komen kijken. Het was een geweldige dag. Maar toen hij thuiskwam, sloeg de stemming om. Zijn hoorapparaat was weg. Door de drukte en het lawaai van het bloemencorso heeft hij het niet gemerkt. "Pas toen ik aan mijn oor voelde", zegt hij. Johan baalde enorm. "Een nieuw gehoorapparaat kost me 500 euro, maar ik ben een AOW'er met een klein pensioen." Johan was ten einde raad. "Dit zorgt toch een beetje voor een verdrietige afloop van zo'n mooie dag."

"Ik zag het hoorapparaat liggen en heb het bewaard omdat ik weet hoe duur die dingen zijn."

Johan zette alles op alles om het apparaatje op te sporen. Zo benaderde hij onder meer Omroep Brabant. Nadat er een artikel bij ons op de site verscheen, kreeg de reactie meerdere berichtjes vanuit Zundert. Er zou een hoorapparaat gevonden zijn aan het Nonnekeshof. Gerrie van Vugt blijkt de eerlijke vinder. "Ik zag zondag een hoorapparaatje op de grond liggen, achter een stoel. Ik heb toen nog gevraagd of iemand het kwijt was, maar dat was niet zo. Ik heb het bewaard omdat ik weet hoe duur die dingen zijn." Na een paar dagen meldt iemand zich bij Gerrie. "Er staat een bericht op Omroep Brabant over dat hoorapparaat", kreeg ik te horen. "Toen heb ik een mail met foto naar de redactie gestuurd."

"Niet te geloven, dat hij toch nog gevonden is."