De stad groeit uit zijn voegen en zo wil Dijsselbloem dat gaan opvangen

Hij gaat nog steeds vaak op de fiets door de stad en wordt door veel inwoners gewoon 'Jeroen' genoemd. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (57) is nu bijna een jaar burgemeester van Eindhoven. Terug in de regio waar hij is opgegroeid. Hij voelt zich er thuis,. ook al is er de afgelopen jaren heel veel veranderd. En staat de regio voor enorme uitdagingen. "Wat hier gebeurt, is echt wel uniek."

En dat vindt Dijsselbloem in principe een goede ontwikkeling. “Het toont aan dat het heel goed gaat met deze regio. Ik heb vaak genoeg op andere plekken gekeken. En wat hier gebeurt is echt wel uniek.”

Het is een belangrijke vraag. Want de verwachting is dat er in 2040 ongeveer 72.000 banen bij zijn gekomen in de regio. Dat komt door bedrijven als ASML. Daardoor gaat het aantal inwoners ook enorm groeien, zeker als er hele gezinnen komen. Maar Dijsselbloem nuanceert deze groei graag. “Mensen denken soms dat het in een keer gaat gebeuren. Dat is natuurlijk niet zo. We gaan door in het groeitempo dat we de afgelopen jaren ook hebben gehad.”

De toekomst van ‘zijn’ Eindhoven ligt deels in zijn handen. Onder zijn leiding moet er een 'stadsvisie' ontwikkeld worden. “Wat voor type stad zijn we in 2050? Hoe zorg je dat het een leefbare stad is?”

De burgemeester onderzoekt daarom wat er aan extra voorzieningen nodig is voor de langere termijn. In de stad en in de hele regio. Basisvoorzieningen zoals scholen, kinderopvang, zorg en sporten. Maar ook middelbare scholen en culturele instellingen. Dan kan er eventueel bij gebouwd worden. “We moeten wel kijken wie wat doet. Waar komen die gezamenlijke voorzieningen? Die hoeven echt niet allemaal in Eindhoven te komen.”

En naast de praktische kant, is er ook de vraag hoe je die tienduizenden nieuwe Eindhovenaren laat integreren. Want van over de hele wereld komen mensen met hun gezin naar Eindhoven toe. 165 nationaliteiten telt de stad nu. De ‘Eindhovenaar’ verandert. “Eindhoven wordt steeds diverser", zegt Dijsselbloem. Hij wil voorkomen dat er een tweedeling in de stad ontstaat. “Je kunt mensen wel in een huis zetten, maar zijn ze ook betrokken bij de buurt? Doen ze daar iets? Kennen ze daar mensen? Taal is dan heel belangrijk.”

Kinderen moeten ook zo snel mogelijk naar een gewone basisschool, vindt hij. "Dat we ze niet gaan parkeren in internationale scholen, maar meteen integreren in de Nederlandse samenleving.” Hij neemt een voorbeeld aan steden als Amsterdam en Rotterdam. "Die zijn daar al veel verder in. Tweede, derde, vierde generatie, dat zijn óók Amsterdammers. Dat zie je in Eindhoven nu ook en dat gaat steeds sneller."