Poeder bij politiebureau blijkt in beslag genomen grondstof voor drugs

Het vreemde poeder dat is gevonden op een politiebureau in Eindhoven, blijkt een middel te zijn dat wordt gebruikt voor het maken van verdovende middelen. Het poeder werd op het bureau onderzocht. Agenten kwamen in contact met de stof en kregen last van prikkelende ogen en irritatie. Een agent moest daarom naar het ziekenhuis. "Ondanks protocollen kunnen er altijd dingen gebeuren", meldt de politie.

Volgens een officier van dienst ter plaatse zou het middel op het politiebureau terecht zijn gekomen omdat ze het eerder in beslag hadden genomen. De stof is ter plaatse onderzocht door specialisten van het Defensie CBRN Centrum in Vught. Zij hebben kennis op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen. Meetapparatuur van de politie herkende de stof niet. Dat is de reden dat specialisten van defensie werden opgeroepen voor onderzoek. Verschillende mensen van defensie in oranje en blauwe pakken hebben onderzoek gedaan. Dat wordt inmiddels afgeschaald. Het politiebureau wordt gelucht. Ontsmettingsstraat

Naast het politiebureau werd een speciale ontsmettingsstraat opgezet. Mannen die binnen onderzoek deden, werden daarin gereinigd. Ook een zwembadje werd opgezet. De specialisten wisselden elkaar af vanwege de hitte en konden in het water afkoelen. De brandweer, ambulance en defensie waren met meerdere voertuigen bij het politiebureau. De straat tussen het politiebureau en het Catharina Ziekenhuis iets verderop werd afgezet.

De ontsmettingswasstraat (foto: SQ Vision).

De ontsmettingswasstraat (foto: SQ Vision).

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.