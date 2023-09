Massale vissterfte door virus: '18 kilo voer per dag om aan te sterken'

Het zonnige en zomerse weer is dodelijk voor de vissen in de Udense visvijver De Kleuter. De hoge watertemperatuur zorgt ervoor dat een virus onder de vissen goed gedijt waardoor er al 25 dode vissen zijn gevonden de afgelopen weken. Het bestuur van de lokale hengelsportvereniging heeft daarom besloten een visverbod in te stellen voor de De Kleuter om de dieren niet nog meer te belasten.

Ook wordt afgeraden om in de visvijver te zwemmen. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen, maar zwemmers kunnen het wel overbrengen op andere vissen als ze in andere wateren gaan zwemmen.

Normaal gesproken zwemmen er 350 vissen in De Kleuter in Uden. In vier weken tijd zijn er al 25 dode dieren gevonden in de vijver. Na onderzoek bleek dat de vissen het zogeheten Koi herpesvirus (KHV) onder de leden hadden. Een besmettelijk virus waar karpers mee te kampen hebben. “Het is uitzonderlijk om elke dag 1 of 2 dode vissen te vinden. We moeten nu even pas op de plaats maken en de vissen rust geven”, zegt bestuurslid Stefan Kanters van hengelsportvereniging De Kleuter.

De watertemperatuur is op dit moment 22 graden. In combinatie met de hoge buitentemperatuur zijn dat geen fijne omstandigheden. “Wanneer het water warmer dan twintig graden is, kan het virus zich goed verspreiden. Dus het moet echt gaan zakken”, zegt Kanters.