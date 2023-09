Een laadkabel uit je raam naar je elektrische auto, op deze plekken mag dat

Als eigenaar van een elektrische auto kan het een uitkomst zijn: je auto opladen met een kabel die uit je huis komt. Dit is niet overal toegestaan, omdat het onveilig voor voetgangers zou zijn. Toch zijn er meerdere gemeenten in onze provincie waar de regels soepeler zijn, of misschien worden.

Natuurlijk kun je je elektrische auto altijd opladen aan een oplaadpaal op je eigen oprit of gewoon aan de straat. Staat daar geen laadpaal, dan kun je er een aanvragen via de gemeente. Maar nog makkelijker is natuurlijk een kabel die je gewoon in een stopcontact in je woning duwt. Als je dan ook nog zonnepanelen hebt en de zon schijnt, kun je je auto 'gratis' opladen.

Zelfgemaakt kabelgootje

Maar de vier grote steden zijn er heel duidelijk over: een kabel van je huis naar je auto is niet toegestaan. Ook niet als je gebruik maakt van een al dan niet zelfgemaakt kabelgootje of de kabel ergens mee afdekt.

Het zou onveilig zijn voor voetgangers die over de kabel kunnen struikelen. Sommige gemeenten zeggen ook echt boetes uit te delen als mensen dit toch doen.

'Wisselt per situatie'

Toch zijn er ook plaatsen die wat soepeler zijn. Opvallend is de gemeente Drimmelen, daar wordt per situatie bekeken of de kabel een gevaar vormt voor anderen. Zo niet, dan mag hij gewoon blijven liggen.

Drimmelen is ook de enige plek waar zelfs een los liggende kabel (soms) door de beugel kan. In vijf andere gemeenten kun je tegen betaling speciale stoeptegels met een sleuf laten aanleggen. Daar verdwijnt de kabel in, zodat je er niet meer over kan struikelen.

Experimenten

Naast deze vijf zijn er ook nog vier plekken waar geëxperimenteerd wordt met de speciale stoeptegels. Als de proef een succes is, wordt het mogelijk voor alle inwoners mogelijk om op te laden vanuit het keukenraam.

Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is: