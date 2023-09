Treinen staan urenlang stil in de hitte: 'Mensen vielen flauw'

De trein van Rotterdam naar Breda heeft vrijdagavond 2,5 uur stilgestaan. Door de hitte en de onduidelijkheid waren het nare momenten voor de Bossche Helen (25), zo vertelt ze aan Omroep Brabant. Ondanks alles probeerde ze er het beste van te maken. Ook in Helvoirt viel een trein stil.

Het is onduidelijk waarom de trein in Barendrecht precies stilstond. Er zou in de trein omgeroepen zijn dat er aan de noodrem was getrokken, de NS laat weten dat het, net als in Helvoirt, om een technisch defect ging.

Hele trein controleren

Volgens Helen probeerden meerdere NS medewerkers te achterhalen wie er aan de noodrem had getrokken, maar lukte het na lang zoeken niet dit te achterhalen.

"Ze wilden de hele trein controleren. Maar het was erg druk, dus lopen ging sowieso al moeizaam door alle mensen", vertelt ze.

Gordijntjes

Omdat de trein druk was en de airco het deels niet meer deed, werd het snel heet. Helen: "Er zijn meerdere mensen flauw gevallen. NS-medewerkers hebben nog flesjes water uitgedeeld, maar dat was duidelijk niet genoeg." Mensen maakte zelf gordijntjes om de zon tegen te houden.

Na dik 2,5 uur was iedereen overgestapt op een andere trein en kon de reis weer doorgaan. Helen kijkt terug op een nare ervaring: "Er was nooit echt paniek, gelukkig, alleen hoorden we ook telkens ambulances. Toen we over moesten stappen zag je meerdere mensen die onwel waren, dat was wel naar."

Helvoirt

Ook tussen Den Bosch en Tilburg was het raak. Bij Helvoirt kwam rond zes uur een trein stil te staan door een defect. Er kwamen meerdere voertuigen van spoorbeheerder ProRail naar de trein.

Vanwege het warme weer en het uitvallen van de ventilatie werden er door medewerkers van ProRail flesjes water uitgedeeld. Rond acht uur arriveerde een vervangende trein waar de passagiers in over konden stappen.