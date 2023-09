112-nieuws: bestuurder spoorloos na ongeluk • auto door brand verwoest

02.00

Een auto is afgelopen nacht van de weg geraakt en in de bosjes tussen twee snelwegen terecht gekomen. Dat gebeurde op de snelweg A58 in de richting van Eindhoven. Volgens een 112-correspondent is de auto nog tientallen meter over de vangrail gegleden. Toen de hulpdiensten bij het ongeluk kwamen, was de bestuurder er al vandoor gegaan. De politie heeft nog gezocht in omgeving maar heeft de bestuurder niet gevonden.

Vermoedelijk is de bestuurder de controle over zijn auto verloren. Voor zover bekend was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.