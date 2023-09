Zeldzame confrontatie tussen voormalige burgemeesters van Waalre onthuld

Een zeldzaam harde confrontatie tussen twee voormalige burgemeesters van Waalre is alsnog naar buiten gekomen. De provincie heeft nu twee jaar later een brief openbaar gemaakt van waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer, die woedend was op zijn voorganger Jan Brenninkmeijer. Dit speelde in de nasleep van de bestuurscrisis van 2020 in Waalre. Toen stapte het voltallige gemeentebestuur op en sneuvelde een topambtenaar. Een inkijk in de intriges in Waalre.

De betreffende brief dateert uit november 2020 en is na lange vertraging alsnog openbaar gemaakt na een Wet open overheid verzoek. De brief geeft een zeldzaam inzicht over hoe er achter de schermen met harde woorden door de twee burgemeesters over elkaar werd gesproken. Het komt weinig voor dat vertrouwelijke brieven als deze over politiek gevoelige zaken naar buiten komen.

De drie hoofdrolspelers omtrent de brief zijn:

Jan Brenninkmeijer, vertrokken burgemeester

Jan Boelhouwer, waarnemend burgemeester

Claudia de Leeuw, ambtenaar

‘Kwam heel dreigend binnen’

Kern van het probleem voor Boelhouwer waarom hij de brief stuurde, zit in een gesprek tussen ambtenaar De Leeuw en de vertrokken burgemeester Brenninkmeijer. De Leeuw was ontslagen door de gemeente en er volgde een rechtszaak, die eindigde in een schikking. Na deze schikking sprak De Leeuw met Brenninkmeijer. Ze vroeg hem of hij al eerder met de nieuwe waarnemend burgemeester Boelhouwer over haar had gesproken. In dit gesprek zei Brenninkmeijer tegen De Leeuw: “Volgens mij wel”. Dit was voor De Leeuw belangrijk, omdat dit haar had kunnen helpen bij andere procedures tegen de gemeente.

Boelhouwer hoorde op zijn beurt weer van dit gesprek tussen Brenninkmeijer en De Leeuw. Boelhouwer was furieus dat Brenninkmeijer aan De Leeuw had verteld over het gesprek dat de twee burgemeesters hadden. In de bewuste brief van 11 november 2020 waarschuwt Boelhouwer zijn voorganger voor “ernstige schade voor de gemeente Waalre” door dit contact. “Ik wijs u op uw zware verantwoordelijkheid in deze”, aldus Boelhouwer in de brief. Hoewel er geen overduidelijke bedreigingen in de brief staan, is de boodschap over de zware verantwoordelijkheid en ernstige gevolgschade opvallend.

Jan Brenninkmeijer zegt nu over de brief: “Het kwam in eerste instantie heel bedreigend binnen. Als een waarschuwing van: dit ga je niet nog een keer doen. Toen dacht ik: verhip, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Er is geen sprake geweest van een vertrouwelijk gesprek. Ik heb niet uitbundig verteld. Ik heb dat volgens mij ook pas gedaan nadat de arbeidsrechtelijke zaak al was afgedaan. Dus waar hebben we het eigenlijk over?” aldus Brenninkmeijer.

‘Brief grieft mij ten zeerste’

Brenninkmeijer was niet gecharmeerd van de brief van Boelhouwer en vond zijn werkwijze in het algemeen hard en ongenuanceerd. Hij stuurde Boelhouwer op 18 november 2020 een reactie. Brenninkmeijer is “geschrokken van de weinig collegiale wijze” waarop Boelhouwer hem behandelt. In deze brief staat verder: “Er lijkt een soort patroon in uw handelen te zitten waarbij u hard en ongenuanceerd op de inhoud zit, maar het hart voor de relatie mist. Ook ik ben maar een gewoon mens met gevoel.”

“Met name de impliciete verwijzing naar de ernstige gevolgschade voor de gemeente Waalre grieft mij ten zeerste en doet volgens mij op geen enkele wijze recht aan de coöperatieve, niet verwijtende houding die ik doorlopend heb ingenomen”, aldus Brenninkmeijer in zijn brief. Brenninkmeijer zegt nu dat hij geen reactie heeft gekregen van Boelhouwer op deze brief.

Openbaarmaking van brief

Van beide brieven was ook een kopie naar de Commissaris van de Koning gestuurd. De Leeuw heeft bij de provincie de brief van Boelhouwer opgevraagd met een beroep op de Wet open overheid. Aanvankelijk wilde de provincie deze brief niet openbaar maken, maar na een rechtszaak over dit Wooverzoek oordeelde de rechter dat de provincie beter moest onderbouwen waarom de brief niet openbaar gemaakt mocht worden. Daarop maakt de provincie nu alsnog de brief openbaar.

Gevolgen

De Leeuw wilde de brief openbaar hebben, omdat ze hoopte aan te tonen dat Boelhouwer en enkele anderen een dubieuze rol hadden gespeeld in haar ontslag. Ze wilde dat het gerechtshof een bevel zou geven aan het Openbaar Ministerie om hen te vervolgen. Dat verzoek is inmiddels afgewezen.

Jan Boelhouwer laat in een reactie weten dat hij “helemaal niets gaat zeggen” over de brief. Claudia de Leeuw laat weten dat ze opgelucht is dat de brief nu alsnog openbaar is geworden. Ze gaat de brief bestuderen en kijkt welke vervolgstappen ze gaat nemen.

De brief van Boelhouwer is hier te vinden, de reactie van Brenninkmeijer staat hier. Op de website van Studio040 staat een uitgebreidere reconstructie van de bestuurscrisis van Waalre.