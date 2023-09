Mohammed Bouchti schrok van aardbeving in Marokko: 'Het trilde zo hard!'

Het was flink schrikken voor Mohammed Bouchti. De Bosschenaar zat vrijdagavond in Marokko waar een zware aardbeving plaatsvond. Hij zat niet in Marrakech maar voelde de zware beving heel goed. “Ineens begon alles te trillen en viel het licht uit. Ik wist toen gelijk dat ik naar buiten moest gaan.”

Mohammed Bouchti woont al 63 jaar in Den Bosch maar is voor familiebezoek in Marokko. Hij lag net in bed toen de aardbeving begon. “Het leek wel alsof ik geduwd werd”, vertelt hij vanuit Marokko.

Daarna is hij snel naar buiten gegaan. Daar heeft hij een tijdje gestaan. “Later leek het weer veilig om naar binnen te gaan, maar ik was nog niet op mijn gemak. Ik heb niet meer kunnen slapen en ben de hele nacht wakker gebleven."

Inmiddels heeft hij ook contact gehad met het thuisfront in Den Bosch. “Dat duurde even want er was geen internet en ik kon niemand bellen. Gelukkig heb ik ze kunnen bereiken. Zij zijn opgelucht. Net als ik”, vertelt Bouchti nog net voordat hij rond het middaguur gaat proberen te slapen. “Maar ik ben echt geschrokken. Het trilde zo hard.”

Vlag halfstok

In Den Bosch hangt een Marokkaanse vlag halfstok op en voor het stadhuis. "We leven intens mee met Marokko, na de verwoestende aardbeving", aldus de gemeente Den Bosch.

Transavia

Opvallend genoeg vertrok er zaterdagochtend een vliegtuig vanaf Eindhoven airport naar Marrakech. Transavia laat weten dat het van de Marokkaanse autoriteiten niet te horen heeft gekregen dat het gebied onveilig is. Er waren volgens een woordvoerder ook geen signalen dat de vlucht minder vol zat.