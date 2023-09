Marokkaanse Brabanders leven mee met slachtoffers aardbeving

Het dodental van de vernietigende aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de duizend, ook zijn er tot nu toe 1200 gewonden geteld. De slachtoffers vielen vooral in het Atlasgebergte ten zuiden van Marrakech. Brabanders van Marokkaanse afkomst leven massaal mee. Velen hebben familie en vrienden in het getroffen gebied en zijn zeer ongerust en verslagen door de ramp die zich vrijdag rond middernacht voltrok.

Bij het stadhuis van Den Bosch hangt de Marokkaanse vlag zaterdag halfstok. Het is markt in de binnenstad, veel mensen schuifelen langs de kraampjes voor verse groenten of kaas. Maar Amina Haiba staat stil, kijkt naar de wapperende vlag en is met haar gedachten bij haar thuisland.

Gelukkig had Fahds moeder, die in Nederland is, wel al gesproken met zijn vader en wist zij dat hij ongedeerd was gebleven. Wel was de aardbeving goed voelbaar. "Hij lag net te slapen toen het hele huis begon te schudden. Hij is toen samen met de anderen naar buiten gerend. Sommigen hadden kinderen op de arm, de paniek was groot", zegt Fahd.

Toen Fahd Bouchti (39) uit Den Bosch 's ochtends wakker werd, hoorde hij hoe het natuurgeweld een groot deel van zijn thuisland in puin heeft gelegd. "Ik heb meteen geprobeerd contact te leggen met mijn vader, die daar momenteel is", vertelt hij. "Hij zit 400 kilometer van Marrakech vandaan. Maar het lukte niet, ik kreeg geen verbinding."

"Ik ben er door ontroerd", zegt ze, "het is mooi om te zien dat Nederlanders ook meeleven. Dat raakt mij." Amina heeft veel familie in Marokko. "Mijn broer en zus, die in Casablanca wonen, is gelukkig niets overkomen. Ze hebben vannacht met hun gezinnen op straat geslapen. De angst was groot."

Ook voor Achmed Erassan van de Arrahma Moskee in Den Bosch was het een heftige nacht. "Mijn zwager is momenteel op vakantie in Marokko", vertelt hij. "Gelukkig is hij ongedeerd, maar het is vreselijk wat daar is gebeurd. M'n telefoon staat niet stil", zegt hij. "Hoeveel mensen liggen er nog onder het puin? Kunnen er nog mensen worden gered? Het is een desastreuse ramp."

Het bestuur van de moskee is samen met andere 26 andere moskeeën in Brabant en Zeeland aan het kijken wat ze kunnen doen om hulp te bieden aan het getroffen gebied en de slachtoffers. Achmed verwacht zondagavond of maandag duidelijk te hebben hoe ze dat gaan doen. "We denken aan een inzamelingsactie, maar willen eerst op een rijtje hebben waar precies behoefte aan is", zegt hij.

