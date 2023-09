80 kilometer lopen voor zelfmoordlijn: 'Zonder 113 stonden we hier niet'

Dit weekend lopen ruim tweeduizend wandelaars de 80 van de Langstraat. Een tocht van 80 kilometer met de start en finish in Waalwijk. Twee van de deelnemers zijn Semme van Aalst (23) en Kai Hagenaar (22). Ze lopen niet zomaar mee, ze doen dit voor 113 zelfmoord preventie. Beide hebben ‘donkere gedachtes’ gehad en leven nog dankzij de vrijwilligers van de hulplijn. “We willen geld ophalen voor de helden van 113.”

“En bij de 59 kilometer staan we even stil bij iedereen die omgekomen is door zelfmoord”, vertelt Semme. “We doen dat bij 59 kilometer omdat iemand die Kai is verloren 59 was. We steken voor haar en alle anderen kaarsjes aan.”

Met Semme en Kai gaat het nu goed. “Ik heb sinds een jaar geen donkere gedachtes meer”, zegt Kai. “Maar het zal altijd bij je blijven, het zal altijd een gevecht zijn. Zolang je er met iemand over kunt praten is het dragelijk.” De twee zijn nu elkaars 113-lijn. “We zijn echt praatmaatjes geworden”, zegt Semme met een grote glimlach “Als ik aan Kai zie dat er iets aan de hand is, dan praten we met elkaar. Dan is hij het even kwijt en knapt hij op.”

En dat is wat iedereen kan doen, weet Semme. “Als je iets wilt doen, moet je luisteren zonder oordeel. Niet meteen met een oplossing willen komen maar gewoon luisteren en er voor iemand zijn.”

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.