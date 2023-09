Man steelt auto, maar kinderen zitten nog op de achterbank

Foto: SQ Vision Mediaprodukties Foto: SQ Vision Mediaprodukties Volgende 1/2 Foto: SQ Vision Mediaprodukties

Een dagje kanoën is voor een gezin in Valkenswaard zaterdagmiddag vervelend afgelopen, toen een dief er met hun auto vandoor ging. En dat was nog niet het ergste: twee minderjarige kinderen zaten op dat moment nog op de achterbank. Waarschijnlijk ook tot grote schrik van de dief, die de Toyota zo'n 16 kilometer verderop weer achterliet en vluchtte.

Het gebeurde allemaal halverwege de zaterdagmiddag. Het gezin was bezig de kano's op de oplegger te bevestigen, toen de brutale dief instapte er ermee vandoor ging. Vervolgens kwam hij er waarschijnlijk snel achter dat hij niet alleen was. Kort na de diefstal deelde de politie een melding via Burgernet, waarin werd opgeroepen om uit te kijken naar de auto en de vermiste kinderen. Met succes, want even later werd de Toyota met aanhanger met daarop kano's op de Sporkenhoutlaan in Eindhoven weer gevonden. De kinderen zaten er nog in en mankeerden niks. Grote tattoo

De autodief is nog altijd spoorloos, ondanks een grote zoekactie met onder meer een politiehelikopter en honden. Het zou gaan om een man van ongeveer 50 tot 60 jaar met kort grijs haar. Hij zou zonder shirt rondlopen en is te herkennen aan een grote tatoeage tussen zijn schouderbladen. Bij de auto wordt nog onderzoek gedaan door een forensisch team van de politie. Vanwege de privacy kan een politiewoordvoerder niet vertellen hoe oud de kinderen zijn en of ze zelf ook uit Valkenswaard komen.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties

Foto: SQ Vision Mediaprodukties